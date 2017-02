THE BEAUTY OF GEMINA :: Live 2CD/DVD/BluRay ab 17. März

THE BEAUTY OF GEMINA bringen ihre 10-Jahre-Jubiläums Show im legendären X-TRA Limmathaus in Zürich vom 19. November 2016 am 17. März in Bild und Ton auf DVD und Blu-Ray und als 2CD in voller Konzertlänge heraus.

Als Bonus haben diverse Kameras die intensiven Vorbereitungen, die detaillierten Aufbauarbeiten, den Soundcheck und die Musiker hinter den Kulissen begleitet. Aus dem daraus entstanden Bildmaterial wurde ein exklusives «Behind the Scenes» Feature zusammengestellt. www.thebeautyofgemina.com

Vorab gibt es schon mal einen kleinen Trailer: