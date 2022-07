THE AWAKENING :: Musikvideo zur neuen Single “Shadow Call”

“Shadow Call” ist die dritte Singleauskopplung aus dem aktuellen Album “This Alchemy” und wurde von THE AWAKENING-Frontmann Ashton Nyte in einem dramatischen und kinoreifen Schwarzweiß-Video inszeniert. https://linktr.ee/theawakeningofficial

“In dem Song und dem Video geht es im Wesentlichen um den Umgang mit Depressionen und anderen Formen von mentalen Krankheiten. Ich glaube, wenn wir uns sicher genug fühlen, um über diese Herausforderungen zu sprechen, haben wir eine bessere Chance, sie zu bewältigen und sie hoffentlich zu überwinden. Zumindest möchte ich mich mit allen, die an diesen Krankheiten leiden, solidarisch zeigen. Es sollte einfach klar sein, dass es keine Scham gibt, darunter zu leiden oder Hilfe zu suchen”, sagt Ashton Nyte.

Die in den USA ansässige Band The Awakening ist ein ursprünglich aus Südafrika stammendes Musikprojekt, das von dem Sänger, Songwriter und Produzenten Ashton Nyte gegründet wurde. Die Band hat bis heute zehn Alben veröffentlicht. Ashton Nyte hat bereits mit Mitgliedern von The Mission, Peter Murphy, The Cure, Beauty In Chaos und vielen anderen zusammengearbeitet. Nyte veröffentlichte 2020 sein erstes Buch mit Gedichten und Kurzgeschichten und sein 7. Soloalbum Waiting For A Voice.