THE AWAKENING :: Erste Single aus neuen Album

Nach fünf Jahren Stille veröffentlichen die Goth Rocker THE AWAKENING ein neues Album mit 10 Songs. Mit “Back to Wonderland” ist daraus die erste Single zu hören bzw. als Lyric-Video zu sehen.

The Awakening ist in den USA beheimatet und wurde von Sänger, Songwriter und Produzent Ashton Nyte in Südafrika gegründet. The Awakening hat bisher acht Alben veröffentlicht, außerdem sieben Soloalben des Künstlers Ashton Nyte. Nyte hat auch Lyrics und Vocals zu aktuellen Veröffentlichungen von MGT (Peter Murphy, The Mission) sowie zu Michael Ciravolos Beauty In Chaos Projekt beigetragen, welches Mitglieder von The Cure, The Mission, Ministry und viele mehr vereinte. Nyte betonte, dass die wichtigste Motivation für die umfangreiche Album-Kampagne von The Awakening darin besteht, die Band wieder auf die Bühne zu bringen, auf einer weltweiten Tournee ab dem Jahr 2019. Die Band tourte zuletzt in 2016 mit The Mission auf einer siebzehntägigen ausverkauften Tournee durch zwölf europäische Länder.