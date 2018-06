TARJA :: Video aus neuem Live-Art-Album & Video “Act II” und Tourdaten

TARJA veröffentlicht den ersten Song ihres Live-Art-Albums und Videos “Act II”. Die Live Version von “Love To Hate” wurde im berühmten Metropolis Studio in London, UK, aufgenommen und präsentiert Tarjas beeindruckenden Stimmumfang sowie ihr Talent für Kompositionen. In London spielten Tarja und Band vor zwanzig ausgewählten Gewinnern aus ganz Europa eine intime und dennoch rockige Version des Fan Favoriten. Der Song, ursprünglich von ihrem weltweitem Erfolgsalbum “The Shadow Self”, gibt einen kraftvollen Vorgeschmack auf die kommende Liveveröffentlichung und ist nur auf der Video Version von “Act II” erhältlich.

Diesen Herbst tourt Tarja zusammen mit Stratovarius mit “A Nordic Symphony ‘18” durch Europa.

01.10.2018 Frankfurt, Batschkapp

02.10.2018 Kiel, Max

03.10.2018 Hannover, Capitol

05.10.2018 Karlsruhe, Substage

07.10.2018 Utrecht, TivoliVredenburg

09.10.2018 Bochum, Matrix

10.10.2018 Cologne, Essigfabrik

11.10.2018 Saarbrücken, Garage

13.10.2018 Solothurn, Kofmehl

14.10.2018 Grenoble, La Belle Electrique

16.10.2018 Rome, Orion

17.10.2018 Milan, Alcatraz

18.10.2018 Munich, Backstage

20.10.2018 Innsbruck, Music Hall

21.10.2018 Prague, Forum Karlín

22.10.2018 Berlin, Festsaal Kreuzberg

24.10.2018 Gdansk, B90

25.10.2018 Krakow, Studio

26.10.2018 Dresden, Reithalle

28.10.2018 Budapest, Barba Negra

29.10.2018 Sofia, Universiada Sports Hall