TARJA :: Neues Video mit Clips von Fanclub Mitgliedern

TARJAs neues Video zeigt unzählige Mitglieder des offiziellen Fan Clubs “Winter Storm”. Über 100 Leute reichten von Herzen kommende, unterhaltsame Videos ein, die vor Ideenreichtum sprühen und die Vielfältigkeit ihrer weltweiten Fan Community verdeutlichen. Die Videos, in denen gesungen, getanzt, performt oder die Texte auf kreative Weise vorgestellt werden, wird durch einen Auftritt von Tarja abgerundet. Die Inspiration des harten, aber dennoch melodischen Songs stammt aus dem Buch “Aleph” des brasilianischen Schriftstellers Paulo Coelho. Darin reist der Autor entlang der Trans-Sibirischen Eisenbahnstrecke und findet dabei immer mehr zu sich selbst.

Das neue Album “In The Raw” wird am 30. August 2019 als CD Digipak (limitierte Auflage beinhaltet aufwändig produzierte O-Card), 2LP+Download, Limited Box Set und digital via earMUSIC veröffentlicht.

Das Album kann hier vorbestellt werden:

