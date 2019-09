TARJA :: Ankündigung “Raw – Tour 2020”

Kürzlich veröffentichte TARJA ihr neues Album “In The Raw”. In Zusammenarbeit mit den Musikern ihrer Band sowie und ihrem altbewährten Produzenten-Team stand die Idee im Vordergrund, dass Gold nicht unbedingt glänzen muss, sondern in seinem natürlichen Zustand ein rohes Element ist. Im April 2020 kann man TARJA dann auch wieder live erleben:

“Raw Tour 2020”

präsentiert von: Metal Hammer, Sonic Seducer & metal.de

11.04.2020, Herford – X

13.04.2020, Mannheim- MS Connexion Complex

14.04.2020, Bochum – Matrix

15.04.2020, Hamburg – Markthalle

17.04.2020, Berlin – Columbia Theater

18.04.2020, Leipzig – Hellraiser

19.04.2020, Nürnberg – Hirsch

21.04.2020, München – Backstage

Vorverkauf: www.metaltix.com/tarja-tickets-5348.html

Homepage: www.tarjaturunen.com