TAINA :: Neues Lyric-Video zu “Perfekte Dunkelheit”

“Perfekte Dunkelheit” ist die dritte Single vom kommenden TAINA-Album “Seelenfresser”, das im Frühjahr 2018 erscheinen wird. Nachdem die Band im Sommer unter anderem auf dem Wacken Open Air zu sehen war, ist nun die Zeit für weiteren Nachschlag aus dem Studio gekommen. In diesem befinden sich TAINA derzeit und arbeiten fleißig an weiterem Material für “Seelenfresser”. Die Single “Perfekte Dunkelheit” ist ab sofort auch in allen gängigen digitalen Shops erhältlich. Hören könnt ihr den Songs jetzt hier:

Related