SWALLOW THE SUN :: Neues Video für die Rückkehr auf die Bühnen

SWALLOW THE SUN sind wieder auf Tour. aktuell mit Primordial und Rome. Um zu feiern, dass sie wieder auf Tour sind, haben SWALLOW THE SUN ein neues Video zu “This House Has No Home” veröffentlicht, das von ihrer letzten Veröffentlichung “Moonflowers” stammt. Das Video wurde von Vesa Ranta & Petri Marttinen von Kaira Films gefilmt, inszeniert und geschnitten. http://www.swallowthesun.net

15.04. Pratteln, Switzerland – Konzertfabrik Z7

16.04. Mannheim, Germany – Connexion Complex

17.04. München, Germany – Dark Easter Metal Meeting

18.04. Eindhoven, Netherlands – Effenaar

19.04. Berlin, Germany – Lido Berlin

20.04. Bremen, Germany – Modernes Bremen

21.04. Copenhagen, Denmark – Pumpehuset