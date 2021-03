SURTURS LOHE :: 5. Album für September angekündigt

“Wielandstahl”, so heißt das fünfte Album der Thüringer Pagan Metal Band SURTURS LOHE, das am 24. September bei Einheit Produktionen erscheinen soll. Lyrisch stellt “Wielandstahl” eine Interpretation der Geschichte Wielands des Schmiedes dar. Produziert bei Mastermind Markus Stock (Empyrium, The Vision Bleak, Sun Of The Sleepless) im Klangschiede E Studio, als Gastmusiker sind Shir-Ran Yinon (Haggard) und Stephan Löscher (Fjoergyn) vertreten.

Mit “Wielandstahl” machen SURTURS LOHE sich und ihrer Zuhörerschaft ein Geschenk zum 25-jährigen Bandbestehen. Vorab erschien schon eine auf 300 Stück limitierte 7″Vinyl EP mit 2 exklusiven Songs. www.facebook.com/SurtursLoheOfficial