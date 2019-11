SUIDAKRA :: Neues Live Video “Stone Of The Seven Suns”

Ab sofort ist die Jubiläumsveröffentlichung “Echoes Of Yore” der deutschen Celtic Metaller SuidAkrA erhältlich. Die Band hat ein weiteres Live-Video zu “Stone Of The Seven Suns” veröffentlicht, das auf dem diesjährigen Wacken Open Air aufgenommen wurde.

Der Track ist von der Bonusdaten-DVD aus der DigiPak-Ausgabe von “Echoes Of Yore” entnommen, auf der die komplette 45-minütige Show “Live At Wacken” als HD-Videodatei (M4V) enthalten ist. Außerdem ist die komplette Show (in einer Version mit niedriger Auflösung) als Download-Bonus enthalten, wenn Sie das Album auf Bandcamp kaufen, sowie wenn Sie die in der Vinyl Edition enthaltenen Download-Codes einlösen.

“Echoes Of Yore” enthält 10 von den Fans vorselektierte Klassiker, die diesen Sommer im Gernhart Studio in Troisdorf neu aufgenommen wurden und damit auf einen aktuellen Sound eingestellt wurden.