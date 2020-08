SUBWAY TO SALLY :: Weltweiter Vertrag bei Napalm Records!

SUBWAY TO SALLY, die Band um Sänger Eric Fish und Geigerin Ally Storch, haben einen weltweiten Plattenvertrag beim österreichischen Label NAPALM RECORDS unterschrieben. Ein neues Album soll nächstes Jahr erscheinen. facebook.com/subwaytosally/

SUBWAY TO SALLY zum Signing:

“Wir freuen uns wahnsinnig auf die Zusammenarbeit und besonderrs auf unser neues Album, welches 2021 erscheinen wird. Besonders in der aktuellen Zeit ist es wichtig, einen verlässlichen Partner an seiner Seite zu haben. Wir haben uns deshalb ganz bewusst für NAPALM entschieden und unseren ersten, klassischen Plattenvertrag nach fast zehnjähriger Eigenständigkeit unterzeichnet!”