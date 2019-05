STELLAR MASTER ELITE :: “Hologram Temple” Album Stream

Die experimentellen Black-Doomer STELLAR MASTER ELITE präsentieren ihr neues Album “Hologram Temple” im Komplett-Stream. http://www.stellarmasterelite.com

Die Produktion des vierten Longplayers fand im bandeigenen Studio statt, für die Schlagzeug-Aufnahmen, den Mix und das Mastering wurde Markus Stock (Klangschmiede Studio E) engagiert. “Hologram Temple” erscheint am 3. Mai über Unholy Conspiracy Deathwork in diversen Formaten.

Tracklist:

1. Null

2. Freewill Decrypted

3. Apocalypsis

4. Ad Infinitum

5. The Beast We Have Created

6. Agitation – Consent – War

7. Black Hole Dementia

8. The Secret Of Neverending Chaos

9. Tetragon