ST. MICHAEL FRONT :: Vertrag bei Auerbach Tonträger

ST. MICHAEL FRONT haben bei Auerbach Tonträger als erste Band des Label-Neustarts für mehrere Alben unterschrieben. Das Hamurger Occult Pop Duo aus Gitarrist Bruder Matthias und Sänger Bruder Sascha wird sowohl ihr Debütalbum “End of Ahriman” (2018) als auch dessen kommenden Nachfolger noch in diesem Jahr über das Label veröffentlichen. Aktuell bereiten sich ST. MICHAEL FRONT auf ihr zweites Album vor, das als auf Deutsch gesungenes Werk die musikalische Evolution des Duo tiefer hinab in faszinierende Abgründe führen soll und noch in diesem Jahr erscheinen wird. www.facebook.com/stmichaelfront

ST. MICHAEL FRONT kommentieren: “Wir freuen uns sehr, mit Auerbach Tonträger ein neues Heim gefunden zu haben”, schreibt Bruder Matthias. “Einst wurde prophezeit, dass der Erzengel Michael die Armeen des Herrn gegen Satans Horden anführen wird. Während des Krieges im Himmel warf er Satan nieder und stürzte den rebellischen Engel hinab auf die Erde. Es steht auch geschrieben, dass Michael in einem Büchlein all die guten und bösen Taten festhält, die jeder einzelne von uns begeht, damit er es am Ende der Zeit in Gottes Hand legen kann.”

“Once” vom Album “End of Ahriman”: