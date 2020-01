SPIKEROT RECORDS :: Erster Label Sampler

“Of Noises And Bruises Vol.1” ist der erste Label-Sampler von SPIKEROT RECORDS, eine aus 13 Tracks bestehende Compilation, die einen Rückblick auf die ersten beiden Jahre der Labeltätigkeit bietet. Von Doom bis Grindcore (und alles dazwischen) gibt es bei Spikerot Records keine Grenzen und wird es auch nie geben.

Die Compilation beinhaltet die Extreme Underground Metal Maniacs Birdflesh, Devangelic und Guineapig sowie das Seitenprojekt “Depopulation Department” der Haemorrhage Mitglieder, einigeHeavy Italian Acts wie Naga, Zippo, Sedna, Hobos und Isaak und weitere Stücke.

“Of Noises And Bruises Vol.1” ist ein “Name Your Price”-Album, d.h. ihr könnt es kostenlos herunterladen und die Musik genießen, oder ihr könnt die Aktivitäten des Labels mit einer kleinen Spende unterstützen. In beiden Fällen sind Spikerot Records immer dankbar für die Fans, Unterstützer und alle, die Spaß an den großartigen Künstlern haben, mit denen sie das Vergnügen haben zu arbeiten.

https://spikerotrecords.bandcamp.com/album/of-noises-and-bruises-vol-1-spikerot-records-label-sampler