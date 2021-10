SODOM :: “M-16” Neuauflage zum 20-jährigen + neues Lyric Video

Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass die Thrash-Metaller SODOM eines der wichtigsten Alben ihrer Karriere veröffentlichten: “M-16”. Thema des Konzeptalbums ist der Vietnamkrieg, der in den 1960ern zwischen Nord- und Südvietnam tobte und in dem sich zeitweise 500.000 US-Soldaten erbitterte Kämpfe mit Verbänden des Ostblocks lieferten.

Brandneu gibt es nun das Lyric Video zu “Remember The Fallen (Live At Wacken 2001)”, hier zu hören: https://SodomOfficial.lnk.to/RTFPR

“M-16 (20th Anniversary Edition)” erscheint in drei unterschiedlichen Formaten (Tracklisting siehe unten): Als aufwändiges Boxset mit dem remasterten Originalalbum inklusive Bonus-Livetracks, zwei zusätzlichen Bootleg-LPs mit weiteren bislang unveröffentlichten Live-Versionen (aufgenommen in Deutschland, Thailand, Japan), einem USB-Stick im Look einer Gewehrpatrone mit sämtlichen Albumsongs, einer militärischen Sodom-Erkennungsmarke, einem Poster mit dem Cover-Artwork plus einem 44-seitigen Booklet mit raren Fotos sowie Linernotes von Tom Angelripper. Im Booklet erzählt der früherer ‚Metal Hammer‘-Mitarbeiter Manni Eisenblätter, aus dessen Archiv zahlreiche unveröffentlichte Sodom-Fotos stammen, die Geschichte rund um die Entstehung und Promotion des Albums, für welches die Band wenige Wochen vor Release extra nach Thailand und Südvietnam gereist war, um sich vor Ort ein Bild vom durch den verheerenden Krieg gezeichneten Vietnam zu machen. https://SodomOfficial.lnk.to/M-16PR

CD

Among The Weirdcong * I Am The War * Napalm In The Morning * Minejumper * Genocide * Little Boy * M-16 * Lead Injection * Cannon Fodder * Marines * Surfin` Bird * Remember The Fallen (Live Wacken 2001, previously unreleased) * Blasphemer (Live Wacken 2001, previously unreleased)

LP

LP1-A: Among The Weirdcong * I Am the War * Napalm In The Morning

LP1-B: Minejumper * Genocide * Little Boy

LP2-A: M-16 * Lead Injection * Cannon Fodder

LP2-B: Marines * Surfin` Bird * Remember the Fallen (Live Wacken 2001, previously unreleased) * Blasphemer (Live Wacken 2001, previously unreleased)

BOX

LP1-A: Among The Weirdcong * I Am The War * Napalm In The Morning

LP1-B: Minejumper * Genocide * Little Boy

LP2-A: M-16 * Lead Injection * Cannon Fodder

LP2-B: Marines * Surfin` Bird * Remember The Fallen (Live Wacken 2001, previously unreleased) * Blasphemer (Live Wacken 2001, previously unreleased)

Bootleg LP1-A: Live Wacken 2001 (previously unreleased): Agent Orange * Code Red * Der Wachturm * M-16

Bootleg LP1-B: Live Tokyo 2002 (previously unreleased): Among The Weirdcong * The Vice Of Killing * Eat Me

Bootleg LP2-A: Live Bang Your Head 2003 (previously unreleased): The Saw Is the Law * Outbreak Of Evil * Bombenhagel

Bootleg LP2-B: Live Bangkok 2002: I Am The War * Masquerade In Blood * Sodomized