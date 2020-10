Die isländische Post Rock Band SÓLSTAFIR bringt den neuen Song “Her Fall From Grace” von ihrem kommenden Album heraus. Die neue Scheibe “Endless Twilight of Codependent Love” erscheint am 6. November bei Season Of Mist. www.facebook.com/solstafirice

Vocalist Aðalbjörn Tryggvason comments: “We present to you the next single from our upcoming album “Endless Twilight of Codependent Love” entitled, “Her Fall From Grace”. We hope you enjoy it and take from it what you need.”