SIRENS OF LIGHT :: UK Goth Rocker covern MISSION OF BURMA Klassiker

Die britische Goth-Rock-Band SIRENS OF LIGHT ist mit ihrer neuen Single und Video “Revolver” zurück. Der Track ist eine Coverversion des MISSION OF BURMA-Klassikers “That’s When I Reach For My Revolver”. “Revolver” ist verfügbar auf Spotify and Bandcamp. https://sirensoflight.bandcamp.com/

Regarding the decision to cover Mission Of Burma:

“Revolver”, for me in this particular moment, is a very angry and political song. After the global pandemic and the constant bombardment of media nonsense, we get the feeling everyone feels like reaching for their revolver. That’s why it resonated with me at this moment and was chosen”. – Andy (Sirens Of Light)

Das erste Album von Sirens Of Light, Nullus Magis Gothica, wurde 2004 aufgenommen und 2005 in einer sehr begrenzten Auflage veröffentlicht. Heute ist es fast unmöglich zu finden. Jahre nachdem die verlorenen Originalaufnahmen durch Zufall entdeckt wurden, wird im Juli 2022 eine neu abgemischte Version des Albums veröffentlicht.