SINOPTIK :: 3. Single zum kommenden Album

Die ukrainischen Okkult Rocker SINOPTIK veröffentlichen am 11. Juli ihr neues Studioalbum, “The Calling”, aus dem sie nun ihre dritte Single, “Sell God’s Number”, online gestellt haben. Das Video wurde im Korostyshev Internat in der Ukraine gedreht, in das die Band eingeladen wurde um für die Kinder ein Konzert zu spielen. https://www.facebook.com/SinoptikBand

“In dem Song geht es um Entscheiidungen und darum, dass wir oft nicht zu schätzen wissen, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben zu wählen. Oft treffen wir eine leichtsinnige Entscheidung und ändern dann unsere Meinung, sobald auch nur das kleinste Hinderniss auftaucht. Man sollte sich immer bewusst sein, dass es viele Menschen gibt, die keine Wahl haben.”