SHOCK THERAPY :: Itchys ‘Vermächtnis’ erscheint am 15. Mai als 3-CD-Box

“Back From Hell” aus dem Jahr 2008 ist die letzte Komposition von Itchy alias Gregory John McCormick und wird in diesem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht. “Back From Hell” ist ein Requiem auf den früh verstorbenen Ausnahmekünstler der Kultband SHOCK THERAPY und erscheint am 15. Mai bei I Am Surprised Records. Dazu Peter Ehrenfeld, AR der Band, Labelinhaber und Freund: “Als Itchy aus dem Gefängnis kam und wir wieder rege Telefonkontakt hatten, schmiedeten wir Pläne für die Zukunft. So war es sein Wunsch, dass ich eine 3-CD-Box von Shock Therapy zusammenstellen und veröffentlichen sollte. Schon damals lag mir daher Itchys komplettes Archiv vor, außerdem betrieben wir gemeinsam ein Studio.” Per Anders Kurenbach, ein Schüler von Itchy und Keyboarder der Band, vollendete schließlich das vorliegende Werk im Auftrag Peter Ehrenfeld.

