SCHWARZER ENGEL :: Neues Album “Sieben” angekündigt

Die Dark/Gothic Metaller SCHWARZER ENGEL um Mastermind Dave Jason werden am 07.01.2022 ihr 7. Studioalbum “Sieben” bei Massacre Records veröffentlichen. Das Artwork des Albums wurde abermals von Matthias Löwenstein/Season Zero gestaltet, der bereits vorherige SCHWARZER ENGEL Alben visuell in Szene setzte und auch mit Bands wie ASP, Caliban, Project Pitchfork oder Eskimo Callboy zusammengearbeitet hat. https://www.facebook.com/schwarzerengelband

Das Album wird insgesamt 11 Songs beinhalten, die alle von Jan Vacik in den Münchener Dreamsound Studios gemischt und gemastert wurden. Drei der Songs wurden bereits im Vorfeld veröffentlicht: “Kreuziget mich” und “Teufel” – zu finden auf der “Kreuziget mich” EP (erhältlich seit Oktober 2020) – sowie die digitale Single “Paradies” (erhältlich seit Februar 2021).

Das offizielle Video zu “Kreuziget mich” kann man sich auf https://youtu.be/WzlsPsfxvoQ ansehen und das offizielle Video zu “Paradies” auf https://youtu.be/FQ8vnK7fFLE

SCHWARZER ENGEL planen auch, das neue Album im Zuge einer Headliner-Tour in 2022 gebührend vorzustellen. Weitere Infos dazu folgen bald.