SCHWARZER ENGEL :: Album verschiebt sich, aber neue EP angekündigt

Die deutschen Dark/Gothic-Metaller SCHWARZER ENGEL verschieben aufgrund der Corona-Restriktionen den Release ihres bislang für den Oktober geplanten Albums “Sieben”. Anstelle des Albums wird am 02.10.2020 nun die EP “Kreuziget Mich” veröffentlicht, die einen ersten Vorgeschmack aufs kommende Album bieten wird. schwarzerengel.info / facebook.com/schwarzerengelband

Bandleader Dave Jason dazu:

“Leider ist der Corona-Shutdown auch an uns nicht spurlos vorbeigezogen. In einem Lockdown kann man weder Videoclips drehen, noch reisen oder die Studio-Produktion in gewohnter Weise vorantreiben. Deshalb müssen wir die Album-VÖ ins nächste Jahr verschieben. Als Entschädigung für die Fans haben wir uns entschieden, am ursprünglich für das Album geplanten VÖ-Datum die neue EP ‘Kreuziget Mich’ zu veröffentlichen.”

Weitere Details zur neuen EP werden demnächst enthüllt.

SCHWARZER ENGEL Live

02.10.2020 DE Weinheim – Café Central

03.10.2020 DE München – Backstage Halle

09.10.2020 DE Freiberg – Tivoli (Rock, um zu helfen-Festival)

10.10.2020 DE Berlin – Musik & Frieden

16.10.2020 DE Nürnberg – Der Cult

17.10.2020 DE Leipzig – Hellraiser