SCHANDMAUL :: Neue Single “Das Gerücht” samt Musikvideo kurz vor Album-Release

Die Folk Rocker SCHANDMAUL präsentieren auf ihrer neuen Single “Das Gerücht” eine Mischung aus einer packenden Erzählung und mittelalterlicher Instrumentierung mit modernen Einflüssen. Die Single ist der letzte Vorgeschmack auf das kommendes 11. Studioalbum “Knüppel aus dem Sack”, das diesen Freitag, den 10. Juni 2022, über Napalm Records erscheint.

Thomas Lindner zu “Das Gerücht”:

“Gerüchte, Falschmeldungen, alternative Fakten und Fake-News gab es zu jeder Zeit und doch waren sie selten so omnipräsent und brandgefährlich wie dieser Tage. Der Song »Das Gerücht« prangert dies an, schreit es hinaus und lädt lautstark zum Mitmachen ein…”

“Knüppel aus dem Sack” ist in folgenden Formaten erhältlich:

– Deluxe Holzbox (inkl. ltd. Mediabook, einer farbigen recycelten LP sowie einer farbigen recycelten 7″ Single mit zwei exklusiven Bonus Tracks, Slipmat und Flagge) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit

– Deluxe Jutebeutel (inkl. ltd. CD Mediabook, Feldflasche) – streng limitiert auf 500 Einheiten weltweit

– LP Recycled Black Vinyl

– Ltd. Edition CD Mediabook inkl. 11 Tracks + 2 exklusiven Bonus Tracks

– CD Digisleeve (6 Seiten) inkl. 11 Tracks

– Digitales Album