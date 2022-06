SATYRICON :: Neues Album “Satyricon & Munch” veröffentlicht

In einer einzigartigen Kollaboration mit dem weltberühmten MUNCH-Museum in Oslo, Norwegen, haben SATYRICON ein musikalisches Werk in Albumformat unter dem Namen “Satyricon & Munch” erschaffen, das ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist! Das Album kann jetzt auch in physischen Formaten vorbestellt werden.

Das 56-minütige Instrumentalwerk, kreiert von SATYRICON-Mastermind Satyr, ist als musikalisches Werk konzipiert unterwirft sich keinen stilistischen Grenzen und geht weit über jegliche Genrekonvention hinaus. Auch wenn das Stück für die Kunstausstellung Satyricon & Munch geschrieben wurde, hat es eindeutig die emotionale Tiefe, um in jeder Umgebung außerhalb des Ausstellungsraums seine Wirkung zu entfalten. Die neue, einzigartige und von Kritikern und Fans hochgelobte Kunstausstellung ist bis am 28.08.2022 im MUNCH-Museum in Oslo zu sehen.

Satyr zu Satyricon & Munch:

“In dem musikalischen Werk Satyricon & Munch findet sich meine musikalische Reflektion auf die Emotionen, die die Werke von Edvard Munch während der Arbeit an der Kunstausstellung in mir ausgelöst haben. Man könnte also sagen, dass die Veröffentlichung des Albums nicht nur eine Folge der Erstellung einer Ausstellung ist, sondern auch eine Reflexion meiner Studien über Edvard Munchs Leben und seine Philosophie der Kunstproduktion – und meines unbändigen Willens, mich selbst als Künstler herauszufordern. Ich schätze seinen Fokus auf Gefühle gegenüber der simplen Technik, seine Begeisterung zu Experimentieren und seine Entschlossenheit, seinen eigenen Weg zu gehen, aufs äußerste. Diese Grundwerte stimmen exakt mit denen SATYRICONs überein, was in diesem Fall sogar noch wichtiger ist.

