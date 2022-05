SAMPLER :: Die 22. Ausgabe der “electropop.” Serie erscheint am 27. Mai

Die “electropop.” Serie geht in ihre nächste Runde. Am 27.05.2022 erscheint “electropop.22” und auch darauf gibt es erneut 13 Titel von 13 Elektropop-Interpreten zu hören, die zuvor noch nicht auf einer offiziellen Compilation enthalten waren.

Auch von der “electropop.22” Compilation gibt es wieder eine weltweit auf 150 Stück streng limitierte “electropop.22 (Super Deluxe Edition)” mit vier Bonus-CD-Rs. Auf den vier Bonus-CD-Rs sind sage und schreibe 49 Titel enthalten. Somit bekommst man insgesamt 62 Songs mit der “electropop.22 (Super Deluxe Edition)”.

Tracklisting der “electropop.22”:

01. agents of rhythm – blood sweat tears (real dreamers extended mix)

02. antilles – a different place (real dreamers mix)

03. avantgardesweden – i am a saint (extended version)

04. dntr – wanna go home (extended)

05. estatuas de sol – crisálida (extended mix)

06. fragilechild – falling (extended version)

07. ironic sweden – player (ruined conflict remix)

08. piston damp – runaway (mesh remix)

09. sandor gavin – time is never on your side (extended mix)

10. scala – exist (extended version)

11. shadow fashion – one black rose (full length version)

12. somegirl – never be (club mix)

13. tilly electronics – küss mich (full length version)

Snippets von diversen Titeln:

https://soundcloud.com/conzoomrecords/sets/electropop22

“electropop.22 (Super Deluxe Edition)”:

https://conzoomrecords.com/index.php/de/shop/product/view/1/111