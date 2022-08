SAMAEL :: Verschobene “Passage” Europa-Tour im September

“Passage” erschien 1996 und war eines der wegweisenden Alben für die Schweizer Formation SAMAEL. Im September und Oktober sind sie nun mit dem Album bei der “Passage 2022 Europatour” unterwegs.

Begleitet werden SAMEAL von den Schweden DIABOLICAL:

21/09/2022 Durer Kert – Budapest – HU

22/09/2022 Melodka – Brno – CZ

23/09/2022 ORWO Haus – Berlin – DE

24/09/2022 Willemeen – Arnhem – NL

25/09/2022 Effenaar – Eindhoven – NL

26/09/2022 Kulturfabrik – Esch-sur-Alzette – LU

27/09/2022 Backstage – München – DE

28/09/2022 Eventhall Airport Obertraubling – Regensburg – DE

29/09/2022 Revolver – San Dona’ di Piave (VE) – IT

30/09/2022 Hall of Fame – Wetzikon-Zürich – CH

01/10/2022 CCO Villeurbanne – Villeurbanne – FR

02/10/2022 Petit Bain – Paris – FR

03/10/2022 Warhouse – Nantes – FR

04/10/2022 Muziekodroom – Hasselt – BE

05/10/2022 Turock – Essen – DE

06/10/2022 Hellraiser – Leipzig – DE

07/10/2022 Club From Hell – Erfurt – DE

08/10/2022 Arena – Vienna – AT

09/10/2022 Kwadrat – Krakow – PL