SAMAEL :: Schweizer Industrial-Metal-Pioniere veröffentlichen Musikvideo zu “Dictate Of Transparency”

Die Schweizer Industrial-Metaller SAMAEL haben ein neues offizielles Musikvideo zu “Dictate Of Transparency” veröffentlicht, das von ihrem aktuellen Album Hegemony (2017) stammt. Außerdem gibt es jetzt eine streng limitierte 7”-Vinyl-Veröffentlichung des Tracks, die auch einen weiteren Track, “Against All Enemies”, aus demselben 2017er Album enthält.

SAMAEL on “Dictate Of Transparency”:

“Dictate of Transparency’ spiegelt den Zeitgeist der digitalen Welt wider.

Der Song stammt aus dem Album ‘Hegemony’ und schafft es seit dessen Veröffentlichung, die Welt, in der wir leben, noch genauer zu beschreiben.

Wir machen keine Vorhersagen, wir machen nur Beobachtungen”.