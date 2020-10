SALTATIO MORTIS :: Vierte Nummer 1 in Folge mit neuem Album

Vergangene Woche haben SALTATIO MORTIS ihr neues Album “Für immer frei” veröffentlicht, nun ist es offiziell: Die Band aus Karlsruhe, die in diesem Jahr 20-jähriges Bandjubiläum feiert, hat es zum vierten Mal in Folge auf Platz 1 der deutschen Albumcharts geschafft. Auch die drei Vorgänger-Alben “Das Schwarze Ixl” (2013), “Zirkus Zeitgeist (2015) und “Brot und Spiele” (2018) eroberten auf Anhieb Platz 1 der Albumcharts in Deutschland. facebook.com/saltatiomortisofficial/

Die Band bedankt sich bei ihren Fans auf Instagram mit folgenden persönlichen Worten:

“Gerade eben erfahren wir, dass unser aktuelles Album “Für immer frei” Platz Eins der deutschen Albumcharts ist. Wir sind überwältigt, glücklich und freuen uns unglaublich. Es war ein besonderes Jahr für uns. Wir haben kein einziges Konzert gespielt. Wir mussten unser Jubiläum “20 Jahre Saltatio Mortis” absagen. Unser Wegbegleiter Andreas Daermann verstarb völlig unerwartet, Alea wäre um ein Haar fast gestorben. Lasterbalks Tochter wurde geboren und damit das erste Band-Baby. Freude, Trauer, Leben und Tod lagen oft grausam eng beisammen, genau wie Hoffnung und Verzweiflung. Was für ein Jahr. Wir danken von ganzem Herzen allen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben und wünschen uns, Andreas hätte den Erfolg noch mit uns feiern können. Danke, Eure SaMos”