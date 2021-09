SALTATIO MORTIS :: Platz 2 der Albumcharts

Am 27.8. erschien SALTATIO MORTIS’ Album “Für immer frei (Unsere Zeit Edition)” mit 8 neuen Tracks sowie dem #1-Album. Mit dieser VÖ sind die Spielleute auf Platz 2 in die Deutschen Albumcharts eingestiegen.

„Für immer frei (Unsere Zeit Edition)“ ist erhältlich als Stream, Digital und in folgenden *physischen Konfigurationen:

– Ltd. Edition 2CD + 1DVD: Deluxe Edition mit Studioalbum und 8 neuen Songs, DVD „Ein Traum von Freiheit“ mit dem kompletten Mitschnitt des Corona-Live-Stream-Konzerts plus 4 Musikvideos

– 2 CD Digipack (1. CD – 14 Songs, 2. CD – 8 neue Songs, darunter „My Mother Told Me”)

– Stream und Download (22 Songs)