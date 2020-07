SALTATIO MORTIS :: Neue Single “Loki” veröffentlicht + Album angekündigt

Die MA Rocker SALTATIO MORTIS haben heute ihre neue Single vorgestellt und dazu für den 2. Oktober ihr neues Album angekündigt. “Für immer frei” heißt das zwölfte Studioalbum und im Titel finden sich Bekenntnis und Aufruf zugleich. Denn frei und offen: So ist die Musik dieser Gruppe; so war sie schon immer, seit Saltatio Mortis im Jahr 2000 in Karlsruhe zueinander gefunden haben. facebook.com/saltatiomortisofficial/

Um das Thema Freiheit dreht sich auch die erste Single-Auskopplung “Loki”, über den gleichnamigen nordischen Gott, dessen Ausbruch aus der Gefangenschaft das Ragnarök einleitet, das Weltenende. Seine Freiheit führt also dazu, dass die Freiheit und das Leben aller anderen enden.