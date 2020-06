SALTATIO MORTIS :: Fanvideo für “Neustart für den Sommer” veröffentlicht

Vor einigen Wochen haben SALTATIO MORTIS einen Aufruf an ihre Fans gestartet: Gesucht wurden selbstgedrehte Clips zum neuen Saltatio Mortis-Song “Neustart für den Sommer”, den die Band angesichts eines Sommers ohne Festivals und Livemusik geschrieben hat. Ihrer Kreativität konnten die Saltatio Mortis-Fans dabei freien Lauf lassen. Aus allen Einsendungen hat die Band nun das offizielle Musikvideo für “Neustart für den Sommer” erstellt und auch die Jungs von Saltatio haben es sich natürlich nicht nehmen lassen, einige selbstgedrehte Clips beizusteuern.

Auf ihren sozialen Netzwerken bedankt sich die Band bei ihren Fans:

“Ein riesiges Dankeschön geht raus an alle Spielbergs des heimischen Gartens, Tarantinos der Garage und Jacksons des Wohnzimmers. Ihr seid der Wahnsinn! Es sind schrecklich unterfeierte Zeiten, die wir alle gerade erleben müssen, aber ihr habt dafür gesorgt, dass wir in der letzten Woche trotz allem wirklich viel Spaß hatten. All eure wundervollen Einsendungen, all die irren und abgefahrenen Ideen für unseren ‘Neustart für den Sommer’-Video-Aufruf, das war die Macht! Dankeschön! Nur durch eure Hilfe konnten wir den Clip so Wirklichkeit werden lassen, wie wir es uns vorher nicht mal ausmalen konnten. Und jetzt, Vorhang auf für: “Neustart für den Sommer!”

Saltatio Mortis selbst mussten ihre für dieses Jahr geplante “Für immer frei!”-Tour aufgrund der Corona-Beschränkungen für Großveranstaltungen auf das kommende Jahr verschieben. Die neuen Termine stehen bereits fest:

12.11.2021 – München (TonHalle)

13.11.2021 – Wiesbaden (Schlachthof)

18.11.2021 – Berlin (Columbiahalle)

19.11.2021 – Leipzig (Haus Auensee)

26.11.2021 – Bochum (RuhrCongress)

27.11.2021 – Hamburg (Sporthalle)

03.12.2021 – Fürth (Stadthalle)

04.12.2021 – Ludwigsburg (MHP Arena)