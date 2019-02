SALTATIO MORTIS :: “Brot und Spiele” als “Klassik und Krawall” Edition

Mit der brandneuen “Klassik und Krawall”-Edition legen SALTATIO MORTIS am 22. März auf zwei CDs ein stilistisches Gesamtkunstwerk vor, das kontrastreicher nicht sein könnte: Auf CD 1 sind Studiofassungen ihres aktuellen Top 1-Albums “Brot und Spiele” in klassischen Versionen zu hören, auf denen Saltatio Mortis von einem Orchester unterstützt werden. CD 2 beinhaltet dagegen rohe, ungefilterte Konzertaufnahmen, auf denen die unbändige Live-Energie ihrer schweißtreibenden Auftritte fast körperlich spürbar ist.

https://brotundspiele.saltatio-mortis.com/

Für Schlagzeuger Lasterbalk ein ebenso logischer wie aufregender Schritt. “Wandelbarkeit stand für uns immer schon im Vordergrund. Als Künstler ist es extrem wichtig, sich und sein Tun immer wieder in Frage zu stellen und neue Denkweisen zuzulassen. Schon als wir uns an die Arbeiten zur Studioversion von `Brot und Spiele` machten, haben wir unser Songwriting auf den Prüfstand gestellt, alte Gewohnheiten über Bord geworfen und neue Wege ausprobiert, um unseren Sound neu zu definieren. In genau diesem Forschergeist entstand auch die ‘Klassik und Krawall’-Edition. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese neue, unbekannte Seite von Saltatio Mortis heraus zu kitzeln!”

Die “Brot und Spiele ­- Klassik und Krawall”-Edition verfügt auch über eine dritte Dimension, in die SALTATIO MORTIS ihre Hörer auf der krawalligen Live-Scheibe mitnehmen. Aufgenommen am 3. November 2018 in der restlos ausverkauften Oberhausener Turbinenhalle zelebriert die Band ein wahres Live-Feuerwerk.

VÖ “Brot und Spiele ­- Klassik und Krawall” am 22.03. bei Universal Music