S-TOOL :: Neue Single der Finnen um ex-Sentenced Ville Laihiala

“F.O.S. (Gutting the Pig)” ist die neue Single der Finnen S-TOOL um Sänger Ville Laihiala (Sentenced, Poisonblack) und ist der dritte Track aus dem kommendem Album “Exitus”, das am 15.5. über Playground Music erscheint. Der Song konzentriert sich auf Laihialas Gedanken über Religion, wobei das “F.O.S.” des Titels für “Fistful of Shit” steht. facebook.com/stoolofficial

Laihiala: “This hymn deals a little with my thoughts on religion. About its hypocrisy and how it enslaves humanity.” Listen to single: https://lnk.to/GjeKFzWx