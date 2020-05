S-TOOL, die Band um Ville Laihiala – bekannt durch seine früheren Bands Sentenced und Poisonblack – veröffentlichen heute, am 15. Mai 2020, ihren neuen Longplayer “Exitus”. S-TOOL werden ihr neues Album in Form eines Livestream-Record-Release-Konzerts am Freitag, den 31. Juli, feiern.

Laihiala über das Album: “The album serves-up nihilism; as evidenced by the album’s title; EXITUS. Exit. Departure. Death”. facebook.com/stoolofficial