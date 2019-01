RUSSKAJA :: Neue Single und Video “No One Is Illegal”

Im März erscheint ein neues Album der Wienerischen Band RUSSKAJA über Starwatch Media. Mit ihrer Mischung aus Wiener Schmäh und russischem Temperament besticht die Band mit einer sehr charakterstarken Musikmischung.

Jetzt ist die zweite Singleauskoppelung aus dem Album erschienen. Es handelt sich dabei um den Titelsong “No One Is Illegal”. Der Song greift eine aktuelle Thematik auf und wurde in Zusammenarbeit mit dem Integrationshaus Wien und dem SOS Kinderdorf gedreht. Die Darsteller im Clip stammen aus den unterschiedlichsten Nationen.

Tourtermine:

28.03. DE-Nürnberg, Hirsch

29.03. DE-München, Backstage

30.03. AT-Graz, PPC

03.04. DE-Kempten, kultBOX

04.04. DE-Karlsruhe, Substage

05.04. DE-Frankfurt, Batschkapp

06.04. AT-Dornbirn, Conrad Sohm

09.04. AT-Wien, WUK

10.04. AT-Salzburg, Rockhouse

11.04. DE-Dortmund, FZW

12.04. DE-Ulm, Roxy

13.04. AT-Steyr, Röda

25.04. DE-Hamburg, Markthalle

26.04. DE-Köln, Gloria

27.04. DE-Hannover, Musikzentrum

30.04. AT-Innsbruck, Treibhaus

02.05. DE-Leipzig, Werk II

03.05. DE-Berlin, Kesselhaus