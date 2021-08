ROTTING CHRIST :: “Der Perfekte Traum” Reissue auf Vinyl

Die griechischen Black Metaller ROTTING CHRIST werden ihre 1999er EP “Der Perfekte Traum” dank Vinylstore.gr am 3. September auf Vinyl veröffentlichen. Der Rest der EP enthält fünf Live-Editionen von Songs ihres “Triarchy of the Lost Lovers”-Albums. https://www.rotting-christ.com

Nachdem sie 1997 mit der Veröffentlichung von “A Dead Poem” von ihrer Black Metal Vergangenheit abgewichen waren, kehrten Rotting Christ 1999 mit der EP “Der Perfekte Traum” auf den Pfad des Teufels zurück, der nicht weniger als der Auftakt für das ebenso einzigartige “Sleep of the Angels”-Album war. Rotting Christ blieben dabei ihrem damals neu etablierten Musikstil treu, wohl beeinflusst vom aufkommenden atmosphärischen Trend der europäischen Metalszene der späten 90er Jahre.

Sakis and Themis Tolis: Dear friends, it’s a pleasure to present to you one of Rotting Christ re-releases, and more specifically, the re-release of our EP / mini album “Der Perfekte Traum” which we and fans have always considered one of our much underestimated ones. This reissue is an opportunity for us to reintroduce this special artifact in a neat remastered version, accompanied by a new cover artwork, which was designed exclusively for this particular edition. We once again feel obliged to thank you for your relentless support all these years and we sincerely hope you’ll enjoy this unique piece of music, which brings back memories from our own Middle-Age, Rotting Christ’s peculiar but yet amazing 90’s era. Enjoy “The Perfect Dream”!