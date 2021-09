ROTH :: Neues Video zu “Ein Loch ist ein Loch”

ROTH haben das offizielle Video zu ihrer zweiten Single “Ein Loch ist ein Loch” veröffentlicht. Der Song stammt vom am 01.10.2021 bei Massacre Records erscheinenden Debütalbum “Nachtgebete”. Es ist als 2-CD Mediabook, limitierte Vinyl LP in diversen Farben sowie in digitalen Formaten erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden: https://lnk.to/nachtgebete

Auf “Nachtgebete” präsentiert die Band ihre ganz eigene, morbide Vision von deutschsprachigem Metal. Den Kompositionen und Texten Quentin Roths wird durch die unverkennbare Stimme M. Roths Leben eingehaucht. Das Album ist musikalisch irgendwo zwischen kernigem Metal mit Hang zum Gothic und Neuer Deutscher Härte verortet.