ROMUVOS :: Neue Single der Berliner Folk Metaller aus neuem Album

Die Berliner Folk Metaller RomuvoS haben es zu ihrer Mission gemacht, die historischen Praktiken und Traditionen der heidnischen Völker wieder zum Leben zu erwecken. Nach der kürzlichen Veröffentlichung von “Saule (1236)”, der ersten Single des kommenden Albums “The Baltic Crusade” (VÖ: 26. Juni), kommt nun ein weiteres Kapitel der Story des Konzeptalbums. “The Baltic Crusade” wird am 26. Juni über Dangus Records veröffentlicht und kann ab sofort auf https://orcd.co/thebalticcrusade vorbestellt werden – mit der ersten Single “Saule (1236)” als exklusivem Instant Gratification Track. facebook.com/romuvos / romuvos.bandcamp.com

Skuodas (1259). Sänger Velnias erklärt, was dahinter steckt:

“Die Schlacht von Skuodas war ein mittelalterlicher Kampf, der im Jahr 1259 nahe der Stadt Skuodas im Nordwesten Litauens während der baltischen Kreuzzüge ausgetragen wurde. Die Schamaiten führten Angriffe auf Kurland, um den Schwertbrüderorden zu bekämpfen und das Volk zur Rebellion anzustacheln, was schließlich den christlichen Armeen in ganz Kurland Sorgen bereitete. Beim vom Heerführer Alminas geleiteten Einmarsch in Kurland stießen sie auf eine Übermacht des Livonischen Ordens, die die heidnischen Krieger aus dem Hinterhalt überfiel. Alminas und die Schamaiten konnten den Angriff abwehren und töteten mehr als 30 Ritter, was die übrige Livonische Armee zum Rückzug zwang. Dieser Sieg inspirierte auch die Semgallen dazu, gegen den Schwertbrüderorden und die christlichen Ritter zu rebellieren. All dies vereinte die heidnischen Volksgruppen noch enger.”