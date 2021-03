ROCK YOUR BRAIN :: Rockmusik und Philosophie in 13 Essays

Ein Tipp zum Lesen für alle, die sich für Rock & Heavy Metal und Philosophie interessieren: “Rock Your Brain” von Dominik Feldmann – 13 Essays über Rockmusik und Philosophie. facebook.com/phantomverlag/

Info: Was hat Aristoteles mit Machine Head zu tun? Was würde Nietzsche Black Sabbath raten? Wo findet sich die Theorie der diskordanten Konkordanz bei Pearl Jam wieder? Und sind die Texte von RATM eigentlich Sprachspiele im Sinne von Lyotard und Wittgenstein?

Was unvereinbar scheint, fügt Dominik Feldmann auf anregende und erleuchtende Weise zusammen. In 13 Essays setzt er die großen Gedanken der Philosophie in Bezug zu den zentralen Themen im Metal – und manchmal auch zu artverwandten Genres wie Punkrock oder Alternative. Und stellt fest: Die Fragen, um die menschliche Existenzen kreisen, sind doch immer die gleichen. Differenziert, anspruchsvoll, aber doch verständlich geschrieben, schlägt Feldmann eine Brücke zwischen Rockmusik und Philosophie. Denn beide bestehen aus mehr als nur angeblich abgehobenen Gedanken oder lauten Gitarren. ISBN-13: 978-3-927447-09-7