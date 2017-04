ROCK HARD FESTIVAL: Line-Up jetzt voll

Mit Dirkschneider, Demon, The Night Flight Orchestra und Monument ist das Line-Up des diesjährigen Rock Hard Festivals komplett und sieht wie folgt aus:

OPETH

BEHEMOTH

DIRKSCHNEIDER „Farewell To Accept“

BLUES PILLS

FATES WARNING

EXODUS

CANDLEMASS

D-A-D

ROSS THE BOSS „Classic Manowar Set“

ASPHYX

THE DEAD DAISIES

SKYCLAD

MANTAR

SECRETS OF THE MOON

DEMON

KETZER

BLOOD CEREMONY

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

ROBERT PEHRSSON`S HUMBUCKER

MONUMENT

NIGHT DEMON

DUST BOLT

Die 3-Tages-Tickets kosten 86,90 Euro inklusive aller Gebühren (Ticket + Camping: 108,40 Euro)

Ticketlink: http://shop.rockhard.de/rock-hard/rock-hard-festival.html