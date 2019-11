REVEL IN FLESH :: Neuer Videoclip zu “The Hour Of The Avenger”

REVEL IN FLESH haben einen Videoclip zum Titeltrack ihres neuen Longplayers “The Hour Of The Avenger” veröffentlicht. Das fünfte Full-Length-Album der Death Metaller erscheint am 6. Dezember 2019 über War Anthem Records. Dan Swanö (Unisound Studios) war für Mix und Mastering zuständig, das Cover stammt von Juanjo Castellano. facebook / https://www.revelinflesh.com

Live:

30.11.2019 – Aschaffenburg – Jukuz / Hell Over Aschaffenburg

07.12.2019 – Aalen – Rock It / Album Release Show

21.02.2020 – Bochum – Bahnhof Langendreer

22.02.2020 – Trier – Kasino Kornmarkt

29.02.2020 – München – Growl Bowl Festival 2020 / Backstage

22.-23.05.2020 – Pitfest, Resort Zuiddrenthe Erica (NL)

19.-21.06.2020 – Protzen Open Air

06.-08.08.2019 – Party San Open Air