REMISSION INTERNATIONAL :: Wayne Hussey & Friends legen Klassiker neu auf

Zur Unterstützung aller Key Worker, die weltweit mit Covid-19 zu zun haben, haben Wayne Hussey & Friends die klassische THE MISSION-Hymne “Tower Of Strength” neu eingespielt. Alle Erlöse gehen an wohltätige Organisationen, die von allen Beteiligten persönlich ausgewählt wurden. Digitaler VÖ: 28. August 2020 / Vinyl & CD VÖ: 2. Oktober 2020. facebook.com/themissionuk/

Zu den Mitwirkenden gehören:

Andy Rourke, Billy Duffy, Budgie, Evi Vine, Gary Numan, James Alexander Graham, Jay Aston, Julianne Regan, Kevin Haskins, Kirk Brandon, Lol Tolhurst, Martin Gore, Michael Aston, Michael Ciravolo, Midge Ure, Miles Hunt, Rachel Goswell, Richard Fortus, Robin Finck, Steve Clarke, Tim Palmer, Trentemøller

Wayne Hussey: “Als Covid-19 zuschlug, erhielt ich viele Nachrichten, in denen ich gefragt wurde: “Warum veröffentlichst du ‘Tower Of Strength’ für all die Arbeiter an der Front nicht neu? Das Lied war anscheinend von einigen National-Health-Service-Mitarbeitern als ihre Hymne angenommen worden, und es brachte mich auf den Gedanken, dass ich in dieser beispiellosen Zeit etwas für die größere Sache beitragen könnte – und das Einzige, was ich wirklich beitragen kann, ist Musik. So kam ich zusammen mit meinem guten Freund Michael Ciravolo auf die Idee, eine neue Version von ‘Tower Of Strength’ für wohltätige Zwecke aufzunehmen, indem ich die Hilfe von Musikerfreunden und -bekannten in Anspruch nahm. ‘Tower Of Strength’ wurde erstmals 1988 und dann 1994 von The Mission als Single veröffentlicht. Die Single schaffte es zweimal in die britischen Top 40 und erwies sich als unser wahrscheinlich größter Song und es ist dieser Song, mit dem wir im Allgemeinen unsere Shows abschließen. Es ist eine Hymne. Ich fragte mich, ob die Neuaufnahme eines bekannteren Liedes vielleicht eine größere Reichweite hätte, aber weder Michael noch ich konnten Vorschläge machen, die textlich zu passen schienen, ohne zu kitschig zu wirken. Also wurde es ‘Tower Of Strength’.

“Normalerweise verabscheue ich Dinge, die für wohltätige Zwecke getan werden, die gleichzeitig auch selbstsüchtig sind, aber ich habe mir einen Plan ausgedacht, der mein Gewissen befriedigt hat. Ich sprach mit meinen Bandkollegen von The Mission, die den Song mitgeschrieben haben – Craig Adams, Mick Brown und Simon Hinkler – und wir kamen überein, alle durch die neue Version erzielten Verlagseinnahmen an nominierte Wohltätigkeitsorganisationen abzutreten, einschließlich mechanischer und Aufführungslizenzen sowie 100 % aller Einnahmen aus Verkäufen. Der Song wurde in ‘TOS2020’ umbenannt, um diese Gelder von der ursprünglichen Version abkoppeln zu können – und die Wohltätigkeitsorganisationen wurden alle persönlich von den an Aufnahme und Veröffentlichung beteiligten Personen nominiert. Da es sich bei den musikalischen Beiträgen um globale Spenden handelt, gehen wir davon aus, dass die Einnahmen gleichmäßig unter allen Begünstigten aufgeteilt und verteilt werden.” Wayne Hussey, Sao Paulo, Brasilien, 23. Juli 2020.

TOS2020 – ReMission International tracklisting:

Vinyl (cat no: SPV 243541 LP)

Side A:

TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix) 09:49

TOS2020 (single verion) 05:08

Side B:

TOS2020 (Trentemøller mix) 06:39

TOS2020 (Albie Mischenzingerzen mix) 06:46

CD (Digipack) (cat no: SPV 243542 CD-EP)

1. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

2. TOS2020 (Trentemøller mix)

3. TOS2020 (Albie Mischenzingerzen mix)

4. TOS2020 (single version)

Digital Bundle (cat no: SPV 24354D)

1. TOS2020 (Beholden To The Front Line Workers Of The World mix)

2. TOS2020 (Trentemøller mix)

3. TOS2020 (Albie Mischenzingerzen mix)

4. TOS2020 (single version)