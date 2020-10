REMISSION INTERNATIONAL :: Trentemøller Remix von “Tower of Strength”

Zur Unterstützung aller Key Worker, die weltweit mit Covid-19 zu zun haben, haben Wayne Hussey & Friends die klassische THE MISSION-Hymne “Tower Of Strength” neu eingespielt. Alle Erlöse gehen an wohltätige Organisationen, die von allen Beteiligten persönlich ausgewählt wurden. Digitaler VÖ: 28. August 2020 / Vinyl & CD VÖ: 2. Oktober 2020. facebook.com/themissionuk/

“Dieses neue Video zum wunderschönen Trentemøller-Remix von “Tower Of Strength 2020″ wurde unter der Regie von James Sharples realisiert. Das Live-Material stammt aus einem Mission-Video und zeigt uns, wie wir vor einem Gig aufbauen, und es endet absichtlich mit einer hoffnungsvollen Note, um uns daran zu erinnern, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft alle zusammenkommen können, um wieder gemeinsam in einem Raum laut Musik zu machen und diese zu genießen.” – Wayne Hussey –

Wohin die Spenden gehen werden, wurde persönlich von jedem Mitwirkenden ausgewählt. Wayne kommentiert: “Im Moment beläuft sich das von TOS2020 gesammelte Ergebnis auf fast 100.000 Britische Pfund, was fantastisch ist. Es wird weiterhin kontinuierlich gespendet werden, so lange Bestellungen aufgegeben werden und Streaming- und Publishing-Erträge erzielt werden. Die Spenden werden auch weiterhin akkumuliert werden, was exakt das ist, was wir wollten”.

Zu den Projektpartnern von TOS2020 gehören: Andy Rourke, Billy Duffy, Budgie, Evi Vine, Gary Numan, James Alexander Graham, Jay Aston, Julianne Regan, Kevin Haskins, Kirk Brandon, Lol Tolhurst, Martin Gore, Michael Aston, Michael Ciravolo, Midge Ure, Miles Hunt, Rachel Goswell, Richard Fortus, Robin Finck, Steve Clarke, Tim Palmer, Trentemøller.

Unterstützen könnt ihr den Charity-Release direkt mit einer Bestellung unter http://www.themissionukband.com oder www.liveherenow.co.uk/tos2020 sowie auf allen bekannten Plattformen.