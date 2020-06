RED MOON ARCHITECT :: Neues Video der finnischen Melancholic Doomster

Die finnischen Doomsters RED MOON ARCHITECT werden am 23. Oktober auf Noble Demon ihr fünftes Studioalbum mit dem Titel “Emptiness Weighs The Most” veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack auf das Album, gibt es nun in Form des brandneuen Musikvideos zu “Rise”.

facebook.com/RedMoonArchitect / fb.me/nobledemonrecords

“Epische Brutalität, eingehüllt in die trügerische Schönheit der Aufruhr. ‘Rise’ ist die erste Single des kommenden Albums und das größte Kunstwerk, das je von Red Moon Architect erschaffen wurde!” kommentiert Saku Moilanen.