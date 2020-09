“Emptiness Weighs The Most”, das fünfte Studioalbum der finnischen Melodic Doomsters RED MOON ARCHITECT, wird am 23. Oktober auf Noble Demon erscheinen. Mit “Dethrone The Darkness”, der dritten Single aus dem kommenden Album, gibt es nun einen weiteren Vorgeschmack auf “Emptiness Weighs The Most”. facebook.com/RedMoonArchitect

“Einer unserer persönlichen Favoriten aus dem Album, da die Atmosphäre einfach ergreifend schön ist. Lasst euch nicht von der Dunkelheit übermannen!” kommentiert die Band.