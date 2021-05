RAIN DIARY :: Neuer finnischer Dark Wave Track

Die Finnische Dark Wave Gruppe RAIN DIARY hat den neuen Song ‘Circles’ inkl. neuem Video veröffentlicht. Die Single wurde von Jaani Peuhu (Swallow The Sun, Hallatar, Mercury Circle) produziert und aufgenommen, das Mastering stammt von Orgone Studios Jaime Gomez (Ghost, Sólstafir). Das Musikvideo wurde von dem bekannten finnischen Schauspieler Antti Väre gedreht. Das kommende Album von RAIN DIARY, “Night Church”, war ursprünglich für Mai geplant, wurde jedoch verschoben, da die Support-Tour der Band in Deutschland mit Lord of The Lost auf April 2022 verschoben wurde. www.raindiary.com / facebook.com/RainDiary