PULSE :: Cyber-Metaller mit neuer Singleauskopplung

Am 06.11.2020 veröffentlichten die österreichischen Cyber Metaller PULSE über NRT-Records ihr Album “Adjusting The Space”. Am 05.02.2021 präsentierten sie mit ihrem neuen Musikvideo zum Titeltrack bisher unveröffentlichtes Bildmaterial “von der Invasion des Planeten Erde”. https://nrt-records.com/info/pulse / facebook.com/pulseaustria/

Info: Mit futuristischen Drum-Sounds, harten Gitarren und einer kratzig diabolischen Stimme, die gut zum Alien-Overlord Image passt, erschaffen PULSE einen brachialen, doch ungemein tanzbaren Industrial Electro Metal Sound, der den außerirdischen Eroberern gut zu Gesicht steht und nicht nur Fans von Rammstein, Pain oder The Kovenant begeistert.