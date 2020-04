PRINZESSIN & REBELL :: Neue Single um Ex-Schandmaul Musikerin

“Zusammen” heißen die neue Single und das Video von PRINZESSIN & REBELL, bestehend aus Anna Katharina Kränzlein (Ex-Schandmaul) und Romanautor, Schlossbesitzer und musikalischer Tausendsassa Prinz Chaos alias Florian Kirner. Zudem haben sie sich diesmal verstärkt mit Konstantin Wecker, der eine Strophe eingesungen hat, und mit dem Weltklassemusiker Jo Barnikel, an Klavier, Gitarre und Schellenkranz.

In diesen Zeiten, in denen uns die Welt täglich um die Ohren zu fliegen scheint, ist es besonders heilsam, eine einfache Botschaft zu hören: Zusammen wird es gehen! Nur zusammen können wir die Probleme der Welt lösen. Nur zusammen geht es in eine gute Richtung für alle. Dieses “Zusammen” drückt sich auch musikalisch aus in der zweiten Single-Auskopplung des bevorstehenden Debut-Albums von “Prinzessin & Rebell” (CD “Boomende Stadt”, Release September 2020).

“Zusammen!” ist die zeitgemäße Neufassung eines Liedes mit sehr alter Tradition. Als “Prinz Eugen, der edle Ritter” wurde es vor Jahrhunderten populär. Als “Bürgerlied” war es ein Gassenhauer im 19. Jahrhundert.

Geplante Liveauftritte:

27. September KUZ Eichberg 65346 Eltville am Rhein

28. September Bürgerhaus Mörfelden-Walldorf 64546 Mörfelden-Walldorf

29. September Kunstverein Fellbach 70734 Fellbach

08. November NUTS – Die Kulturfabrik 83278 Traunstein

09. November Arche Noe A-6330 Kufstein

18. Januar “Sounds for Children” KatakombenTheater im Girardet Haus 45131 Essen