POWERWOLF :: “Demons Are A Girl’s Best Friend” ft. Alissa White-Gluz

POWERWOLF veröffentlichen am 16. Juli ihr neues Album “Call Of The Wild” via Napalm Records. Die zweite Single des kommenden Albums ist eine überraschende Version der Hitsingle “Demons Are A Girl’s Best Friend” zusammen mit Alissa White-Gluz von der Band ARCH ENEMY. Der Song wird auf dem exklusiven Bonus Album “Missa Cantorem” zu finden sein, das einigen speziellen Formaten von “Call Of The Wild” beiliegt. Eine Reise durch die Erfolgsgeschichte der Band, eingesungen von Freunden und Wegbegleitern von POWERWOLF.

Alissa White-Gluz über die neue Version: “Mir hat es sehr gefallen, ‘Demons Are A Girl’s Best Friend’ einen weiblichen Anstrich zu verpassen und den Text so zu verändern, dass der Song zu einer starken Botschaft des Female Empowerment wird! Danke an POWERWOLF, dass sie offen dafür waren, ihren Song von mir auf diese Art und Weise neu konstruieren zu lassen!”

Das Album kann man in unterschiedlichen Konfigurationen hier bestellen: https://powerwolf.napalmrecords.com/