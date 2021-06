PLAGUESTORM :: Neues Video zum Album-Release

Am 4. Juni hat der argentinische Melodic Death Metal Solokünstler PLAGUESTORM sein neues Album via Noble Demon veröffentlicht. Pünktlich zum Release hat PLAGUESTORM ein neues Musikvideo zum Track “Close To Nowhere” online gestellt. Das neue Album bietet “viel Wut und Zorn, aber auch Melancholie und Traurigkeit”, wie Sebastián Pastor erklärt. “Der Songwriting-Prozess begann Anfang 2020. Ich habe es komplett in meinem Heimstudio aufgenommen, gemischt und gemastert. Was die Texte angeht, denke ich, dass ich dieses Mal einige persönliche Dinge geschrieben habe, mit denen sich viele Menschen in diesen pandemischen Zeiten identifizieren können.” https://www.facebook.com/plaguestormarg