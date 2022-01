OVER A BARREL :: 1. Single aus Debütalbum

Im Jahr der Covid19-Pandemie, als die Welt zum Stillstand gezwungen wurde, schlossen sich zwei alte Freunde zu einer brandneuen Band zusammen. OVER A BARREL, bestehend aus Luca Cocconi (THE MODERN AGE SLAVERY, BROWBEAT) und Imer Bigi (ex-DARK LUNACY), sind getrieben von der Leidenschaft für extreme Musik. Das Ergebnis ist ein schnelles, kraftvolles, rohes und brutales Album. “Self-Inflicted Wounds” wird am 18. März 2022 veröffentlicht. https://overabarrel.bandcamp.com

Nun gibt die Band einen Vorgeschmack auf ihren Sound mit der Debütsingle “No Warnings No Signs”, zu der es auch ein Visualizer-Video gibt. Die erdrückende Atmosphäre, die groovigen Riffs und der raue Gesang sind ein perfektes Beispiel dafür, worum es bei OVER A BARREL geht.